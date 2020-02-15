2020/02/15 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي الانتخابات المبكرة هي المهمة الأكثر أهمية لمستقبل العراق.

وأكد في تغريدة على حسابه بتويتر، ضرورة أن تجري خلال سنة من تشكيل الحكومة المرتقبة وبمعايير دولية تضمن نزاهتها، وأن يحدد موعدها في برنامج الحكومة ويترافق معه قرار من مجلس النواب بحل نفسه في تشرين الأول المقبل لتكون الانتخابات ملزمة دستوريا ولا رجعة عنها.

وشدد على ضرورة أن يتعهد أعضاء الكابينة الوزارية أثناء نيلهم الثقة بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، ضمانا للحيادية، إلى جانب توجيه رسالة صادقة لشعب فقد الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة ويتوق للتغيير على حد تعبيره.

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