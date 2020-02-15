2020/02/15 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب ورئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أكمل كابينته الوزارية وهو مستعد لعرضها أمام البرلمان لنيل الثقة.

وقال الخالدي إن الحكومة اكتملت وهي جاهزة للتصويت فيما لو تم عقد جلسة برلمانية مبينا ان الصراع الحالي هو ليس صراعا بين مكونات بل بين أحزاب تريد الهيمنة على المشهد السياسي دون أن تكترث لكل التضحيات التي قدمها العراقيون عبر التظاهرات المستمرة منذ أكثر من أربعة شهور.

وحول ما إذا كانت الحكومة تشمل كل القوى السياسية قال الخالدي إن الفريق الحكومي الحالي يخوض صراعا مع الأحزاب وليس المكونات حيث تم إرضاء كل المكونات العراقية العرقية والدينية والمذهبية في الحكومة لكنه لم يمنح أي فرصة للأحزاب وبالتالي فإن العديد من ممثلي هذا الأحزاب يهاجمون علاوي لأنه قطع الطريق أمام استمرار نفوذهم.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيارق الخير النيابية: علاوي أكمل كابينته الوزارية وهو مستعد لعرضها أمام البرلمان لنيل الثقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيارق الخير النيابية: علاوي أكمل كابينته الوزارية وهو مستعد لعرضها أمام البرلمان لنيل الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).