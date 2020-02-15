الفتح: علاوي لم يحسم لغاية الآن أمر تكليف أي وزير في حكومته المرتقبة

2020/02/15 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، عن وجود جدل بين الكتل السياسية بشأن تشكيلة حكومة محمد توفيق علاوي.

وأوضح في تصريح، أن رئيس الوزراء المكلف لم يحسم لغاية الآن أمر تكليف أي وزير في حكومته المرتقبة، مبينا أن دليل عدم حسم علاوي اختيار وزرائه، هو أنه لا يزال إلى غاية الآن يلتقي رؤساء الكتل والشخصيات السياسية للاتفاق على الكابينة الوزارية.

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