محامون بصدد رفع دعوى قضائية ضد المطلك بخصوص اموال النازحين

2020/02/15 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلن مجموعة من المحامين من مناطق الموصل والانباء وصلاح الدين وبغداد، انهم بصدد التحضير لاوراق ومستندات لرفع قضية ضد نائب رئيس الوزراء الاسبق صالح المطلك.وقال احد المحامين، رفض الكشف عن اسمه، لـ “العهد نيوز”، اليوم السبت”، ان “فريق المحامين قاموا بجمع كل الاوراق والمستندات التي تثبت تورط المطلك في مسألة […]

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