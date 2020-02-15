القضاء الاعلى يوعز باجراء تحقيق عاجل بشأن بيع مناصب في حكومة علاوي

2020/02/15 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز مجلس القضاء الأعلى، السبت، بإجراء تحقيق عاجل بخصوص تصريحات بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.وقال المجلس في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مجلس القضاء الأعلى اوعز الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح بيه ابراهيم الصميدعي الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها”.وأضاف البيان،

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