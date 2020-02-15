عبدالامير الركابي - عالم برؤيتين: ونٌذر- آخر الزمان

2020/02/15 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي عالم برؤيتين: ونُذر"آخرالزمان"/ 7 عبدالاميرالركابي يتغلب الزمن الأحادي المجتمعي طيلة تاريخ المجتمعات، فلا تلحظ فضلا عن ان تدرك، المجتمعية المتعذرة على التجسد ارضويا، ومع ان هذه تشخص حاضرة خارج الإحاطة العقلية، وابتداء، الا انها تعجز عن ان تحقق الكامن التحولي ضمن كينونتها، لافتقارها، على الرغم من توفرها على البنية التحولية، الى الأداة ووسيلة الإنتاج التحولية المادية المطابقة لمقتضيات ال......

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