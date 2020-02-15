2020/02/15 | 13:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن العشرات من جثث مقاتلين بـ”فصائل تابعة لإيران” وصلت مدينة البوكمال، شرق سوريا بعد أن قتلوا في معارك شمال البلاد.وذكر تقرير الوكالة التركية نقلا عمن وصفها بـ”مصادر محلية” أن “نحو مئة جثة لعناصر قتلوا في المعارك ضد فصائل المعارضة شمالي سوريا وصلت إلى مدينة البوكمال التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني”.وأضافت المصادر في تقرير الأناضول أن “العناصر المحليين تم دفنهم في البوكمال، فيما تم إرسال جثث العناصر الأجانب إلى العراق بعد إجراء مراسم جنازة جماعية لهم، وأنه خلال الشهرين الماضيين شهد توافد نحو 500 من العناصر الأجنبية إلى دير الزور قادمين من إيران والعراق دخلوا عبر الحدود من العراق على هيئة حجاج شيعة والتحقوا بالمجموعات التابعة لإيران التي ذهبت لقتال المعارضة شمالي سوريا”.والقت الأناضول الضوء في تقريرها على أنه “ينتشر آلاف العناصر من الحرس الثوري الإيراني والمجموعات المسلحة التابعة لإيران في المناطق التابعة للنظام في مدينة دير الزور وريفها؛ حيث يديرون المناطق عسكريا ومدنيا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاناضول: مائة عنصر ايراني قتلوا في سوريا وصلت جثثهم العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاناضول: مائة عنصر ايراني قتلوا في سوريا وصلت جثثهم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).