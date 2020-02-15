السجن لموظف بالخارجية الامريكية لتلقيه رشى من عقود العراق

2020/02/15 | 13:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تم الحكم على موظف سابق في وزارة الخارجية كان يتعامل مع العقود الخارجية الحساسة في المحكمة الفيدرالية الامريكية ، بالسجن لأكثر من سبع سنوات بتهمة رشى ،من عام 2012 إلى عام 2016 .ووفقًا للمدعين العامين ، فقد حصل زلدي إن سابينو على ما لا يقل عن 521،863 دولارًا من الرشاوى من أخصائي بناء تركي يدعى دنيز توركان الذي فاز بالمقابل بعقود بملايين الدولارات في العراق

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