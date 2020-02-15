بارزاني يبحث مع وفد الماني تنويع مصادر الاقتصاد وفتح أبواب الاستثمار

2020/02/15 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مع وفد من المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني تألف من نيل شميد وكارستن شنايدر وفيختز فيكنتروي وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وناقش المجتمعون الوضع الراهن في العراق والمنطقة بشكل عام، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا.

وأشار الوفد البرلماني الألماني الى دور المهم لإقليم كوردستان كعامل للاستقرار في المنطقة، كما شدد الوفد على ضرورة مواصلة تدريب ومساعدة البيشمركة من قبل ألمانيا.

وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان ألمانيا على مساعدتها لإقليم كوردستان ولاسيما قوات البيشمركة، واستعرض خلال الاجتماع برنامج عمل الحكومة الذي يهدف لتنويع مصادر الاقتصاد وفتح أبواب الاستثمار حسب مقتضيات الحاجة في إقليم كوردستان.

ويأتي الاجتماع من بين سلسلة اجتماعات يعقدها رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين العالميين المشاركين في مؤتمر ميونيخ للفترة من 14 – 16 من الشهر الجاري.

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