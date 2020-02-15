نائب عن الحكمة يعلن تخويل تياره لرئيس الوزراء المكلف باختيار فريقه مقابل شرط واحد

2020/02/15 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أعلن النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري، السبت (15 شباط 2020)، تخويل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، باختيار كابينته الوزارية بعيداً عن المحاصصة وضغوط الكتل السياسية، مقابل شرط أن لا يكونوا متحزبين.

وقال الجابري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تيار الحكمة خول علاوي باختيار كابينته الوزارية بعيدا عن مبدأ المحاصصة وضغوط الكتل السياسي، بشرط ابتعاده عن اختيار الاسماء الوزارية عن التمثيل الحزبي".

وشدد على "ضرورة أن يتم اختيار الوزراء على اساس الكفاءة والنزاهة لتكون قادرة على مواجهة التحديدات"، لافتا إلى أن "اختيار المستقلين سيساعد علاوي، بتلبية مطالب المتظاهرين ودعوات المرجعية الدينية، بشان الاعداد للانتخابات المبكرة وفرض هيبة الدولة، في عموم المحافظات".

وكان القيادي في تيار الحكمة، محمد الحسيني، كشف الخميس 13-2-2020، حقيقة وجود خلافات بين القوى السياسية الشيعية ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي بشان تشكيلته الوزارية المرتقبة.

وقال محمد الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن " ما يقال عن وجود خلافات بين القوى السياسية الشيعية ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وفق ما يقوله البعض غير موجود على ارض الواقع"، مبيناً أن "القوى السياسية الشيعية بغالبيتها، لديها تفهم كبير للوضع الذي يمر به العراق، ولهذا قدمت تنازلات كبيرة".

وأضاف الحسيني، أن "المعلومات المتوفرة تؤكد عدم وجود نية لمحمد توفيق علاوي الاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً مع وجود تنازلات سياسية كثيرة".

وتابع القيادي في تيار الحكمة، أن "خلافات القوى السياسية الشيعية، كانت على قضية اختيار رئيس الوزراء، وهذه ام العقد وتم تجاوزها، ولا خلافات حالية".

بغداد اليوم - بغداد

أشاد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، السبت (15 شباط 2020)، بالتعاون العسكري مع عمان خلال لقائه نظيره الأردني في العاصمة الألمانية ميونخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، السبت (15 شباط 2020)، محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير أوعز الى محكمة تحقيق الكرخ

بغداد اليوم-بغداد

أصدر ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، السبت (15 شباط 2020)، بياناً تحذيرياً قبل منح حكومة محمد توفيق علاوي الثقة، فيما حذر من إعادة انتاج "المحاصصة".

وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان ت

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