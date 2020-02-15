2020/02/15 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب عبد الخالق العزاوي، السبت (15 شباط 2020)، عن تقديم طلب رسمي لإنشاء "شركة نفط ديالى".

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طلباً رسمياً قدم لإنشاء شركة نفط ديالى، نظراً لوجود حقول نفطية وغازية كبيرة في المحافظة بعضها قيد الاستثمار".

واضاف العزاوي، أن "تشكيل شركة نفط ديالى سيعزز من مراحل استثمار الثروات الطبيعية ويدفع عجلة الاقتصاد نحو الامام ويسهم في توفير الاف فرص العمل للعاطلين بمختلف الاختصاصات وخاصة الهندسية والفنية".

وبين، أن "ديالى تضم حاليا 6 حقول نفطية أغلبها غير مستثمرة بالإضافة إلى حقول المنصورية الغازية التي تعد الاكبر على مستوى البلاد باحتياطياتها في باطن الارض".

وتتميز ديالى باحتوائها العديد من حقول النفط أشهرها نفط خانة والتي جرى اكتشافها قبل نحو قرن بالإضافة إلى حقول غازية عملاقة في تلال ناحية المنصورية شرق المحافظة.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة لنقل كهرباء الجنوب، الخميس، تدشين منظومة الطاقة الشمسية الاولى من نوعها لتغذية دوائر الدولة بالطاقة النظيفة في محافظة البصرة .

وقال مدير عام الشركة المهندس زياد علي فاضل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس (13 شباط 2020)، ان القروض التي أطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد ب 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن "مدة

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الأربعاء، أنه بسبب فيروس كورونا الصيني، فقد خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2020 ، بمقدار 230 ألف برميل يوميًا، إلى 0.99 مليون برميل يوميًا، كما تم تخفيض تقييم نمو الطلب في 20

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