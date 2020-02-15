2020/02/15 | 14:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى نقطة وحيدة – سامر الياس سعيد نقطة وحيدة استطاع الحصول عليها فريق نادي الشرطة في لعبه الاول في بطولة دوري ابطال اسيا رغم ان مباراته الاولى كانت على ارضه وضد فريق لم يكن بذلك الفريق الذي قهر كل خيارات فريق نادي الشرطة وهو فريق الاستقلال الايراني الذي ثابر واجتهد في سبيل مضاعفة غلته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نقطة وحيدة – سامر الياس سعيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نقطة وحيدة – سامر الياس سعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).