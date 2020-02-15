2020/02/15 | 14:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال: لم نطلب من أحد معارضة جمهورية القدم بغداد – الزمان عقد النجم العراقي السابق، عدنان درجال مؤتمرا صحفيا في قاعة تموز بفندق الشيراتون بحضور كتلة المعترضين على انتخابات اتحاد الكرة.وقال درجال إن اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي ستلتقي مع شخصيات تعمل بمنظومة كرة القدم وهم شخصيات هي حاليا في وزارة الشباب والرياضة واللجنة […]

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