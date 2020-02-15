2020/02/15 | 14:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمانة تضيّف الوسط اليوم والنجف تقابل الصناعات الشعب يشهد مواجهة جماهيرية بين الزوراء والطلاب في إفتتاح الدوري الناصرية – باسم ألركابي يعود للواجهة اليوم دوري الكرة الممتاز بكرة القدم باليته الجديدة بمشاركة خمسة عشر فريقا ومن مرحلة واحدة بعد انسحاب خمسة فرق على ان يلعب كل فريق سبع مواجهات في ملعبه ومثلها خارجه فيما الغي […]

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