قائممقام الفلوجة لـ”العهد نيوز”: تأهيل منازل المتعففين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية

2020/02/15 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، اليوم السبت، عن قرب انطلاق حملة لتأهيل منازل العوائل المتعففة في مدينة الفلوجة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية.وقال الدليمي، في لـ”العهد نيوز”، ان “وفداً من منظمة الهجرة الدولية نظم جولة ميدانية في مدينة الفلوجة شملت حي المختار شمالي مدينة الفلوجة وحي […]

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