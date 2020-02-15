بالفيديو.. إصابة المتظاهر الشهير سيف سعد في مواجهات الخلاني

2020/02/15 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ظهر المتظاهر سيف سعد الحجيمي في مقطع فيديو جديد في ساحة التحرير وهو يضع ضمادة على رأسه.وبحسب الفيديو فأن الحجيمي تعرض الى إصابة خلال المواجهات المستمرة مع قوات الامن في محيط ساحة الخلاني البارحة.سيف سعد، تحول الى أيقونة بعد ظهور صورة له منهمكاً بالاكل اثناء اقتحام قوات الامن لحواجز […]

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