إصابة رجل مسن وشرطي بهجوم على مسجد في أربيل

2020/02/15 | 14:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أعلنت شرطة محافظة أربيل، السبت، عن إصابة رجل مسن وشرطي بهجوم إرهابي على أحد الجوامع في المحافظة.

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