الشابندر يرد على النجيفي : لا تصوتو لتمرير الحكومة في البرلمان

2020/02/15 | 14:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا السياسي المستقل، عزت الشابندر، السبت، من يطالبون بحل مجلس النواب، إلى عدم تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف في البرلمان.

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