2020/02/15 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة، أن الولايات المتحدة الأميركية ستعترف في المستقبل، بمقتل جنودها الذين ادعت حاليا أنهم أصيبوا بارتجاج دماغي.

وقال زادة، إن عدم اعتراف الحكومة الأميركية بقتلى عين الأسد، دليل على إذلال المسؤولين الأمريكيين، مشيرا إلى أن المسؤولين الأميركيين غيروا تصريحاتهم عقب الهجوم الصاروخي واعترفوا مؤخرا بأن اكثر من مئة عسكري أميركي أصيبوا بارتجاج في الدماغ.

وأوضح زادة أن ما يحظى بالأهمية في هجوم الحرس الثوري على قاعدة عين الأسد بالعراق هو تلطيخ سمعة أمريكا والقضاء على هيمنتها لان ايران هاجمت أكبر قاعدة أميركية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: أميركا ستعترف بمقتل جنودها في قاعدة عين الاسد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: أميركا ستعترف بمقتل جنودها في قاعدة عين الاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).