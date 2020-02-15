الجيش والحشد يعثران على مضافات لداعش في ديالى

2020/02/15 | 14:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، العثور على مضافة لعناصر داعش اثناء عملية امنية بالتعاون مع قوات الجيش في ناحية خانقين بمحافظة ديالى.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة من اللواء 23 واستخبارات قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبي والفوج الثالث واستخبارات اللواء وفوج مغاوير الفرقة الخامسة للجيش نفذوا عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في قرى علي السعدون ومحمد عباس شرق خانقين ".

وبيّنت ان "العملية اسفرت عن العثور على عدد من المضافات للإرهابيين تحوي عبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار".

واضافت ان "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية وللقضاء على خلايا داعش وتأمين المنطقة من تعرضاتهم".

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