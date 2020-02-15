تقرير: علاوي يكمل 90% من فريقه الوزاري بعيداً عن الأحزاب.. والأخيرة تلعب ورقة ’’حل البرلمان’’ للضغط أكثر

2020/02/15 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تزداد ترجيحات النواب وتوقعاتهم بتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، خلال الأسبوع ال...





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