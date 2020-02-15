خامنئي: البكاء في مجالس عزاء سليماني والمهندس ليس ضعفاً

2020/02/15 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

قال المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي الخامنئي، السبت (15 شباط 2020)، أن البكاء في مجالس ت...





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