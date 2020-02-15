شاهد..كيف تعالج

2020/02/15 | 14:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق مكافحة المتفجرات في بابل من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة على طريق سريع في المحافظة....

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