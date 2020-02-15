الصين تعلن شفاء رضيع من فيروس كورونا

2020/02/15 | 14:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت صحيفة "بيبول ديلي" الصينية، اليوم السبت، شفاء أصغر مريض مصاب بفيروس كورونا، وهو طفل يبلغ من العمر شهرين.

وقالت الصحيفة "في 15 شباط، خرج أربعة مرضى من مستشفى مقاطعة غويتشو، غربي البلاد، بعد شفائهم من الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع فيروس كورونا.



وكان من بينهم رضيع يبلغ من العمر 67 يومًا.



وكان أصغر مريض مصاب بالفيروس في غويتشو وأصغر مريض شفي في جميع أنحاء البلاد".

ووفقا لآخر تقرير رسمي، فقد تم تسجيل أكثر من 66 ألف إصابة بفيروس كورونا و1523 حالة وفاة في الصين، منها 2420 حالة جديدة و139 حالة وفاة إضافية في مقاطعة ووهان، مركز الوباء.

وكان قد أكد نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ مينغ، في وقت سابق من اليوم، أنه يمكن السيطرة على فيروس كورونا، معلنا شفاء 8 آلاف مصاب.

وقال: "فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه والشفاء منه.



إجراءاتنا منعت انتشاره خارج البلاد".

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