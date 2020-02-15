محمد رزق ينفصل عن زوجته

2020/02/15 | 14:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الفنان المصري محمد علي رزق، انفصاله عن زوجته الإعلامية سارة فهيم بعد فترة زواج قصيرة دامت قرابة العام ونصف العام فقط.

وكتب رزق عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك" مستشهدًا بآية قرآنية نصها:"وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، صدق الله العظيم.

وأردف قائلًا: "انفصلت أنا وسارة…الحمد لله على كل شيء… شكرًا لك كنت خير زوجة…دعواتكم أن يعوضها ربنا خيرًا ويعوضني خيرًا".

وصدم الفنان جمهوره على الصفحة بهذا القرار، وأبدا أغلبهم اندهاشهم من الخبر الذي وصفوه بالسيئ، لكنهم حرصوا على مواساته والتخفيف عنه لإخراجه من حالته ودعوا له بالصبر، وأن يرزقه الله التوفيق في مشواره المقبل.

وفي تموز 2018 احتفل الفنان محمد علي رزق بحفل زفافه على المذيعة سارة فهيم، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط الأهل والأصدقاء.

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