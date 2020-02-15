ظريف: كنا على شفا الحرب مع الولايات المتحدة بعد مقتل سليماني

2020/02/15 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن الحرب بين بلاده والولايات المتحدة كانت وشيكة جدا، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم ظريف في مقابلة مع شبكة ” ان بي سي نيوز” الأميركية، الرئيس الأميركي ترمب بالمسؤولية المباشرة عن تصاعد التوتر، وايصال البلدين الى حافة الحرب، مبينا ان الولايات المتحدة مضت في مسار جعل من المنطقة قريبة جدا من الهاوية، بسبب اعتمادها على معلومات مظللة، تستند الى الجهل والغطرسة، على حد وصفه.

وأشار ظريف الى قيام طهران وواشنطن بتبادل رسائل غاضبة، في الفترة التي أعقبت مقتل سليماني بغارة أميركية في العاصمة العراقية بغداد، مضيفا ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كتب رسالة غير لائقة للغاية إلى إيران، ردت عليها الخارجية الإيرانية برسالة شديدة اللهجة، لكنها لم تكن غير مهذبة حسب تعبيره.

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