نعيم العبودي: الأفضل لكل الكتل السياسية عدم المشاركة في الحكومة الجديدة

2020/02/15 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي أن يكون عُمر حكومة علاوي سنة واحدة.

العبودي أوضح في تغريدة له، أن المرحلة الحالية في تشكيل الحكومة مرحلة استثنائية، أهم واجباتها القيام بانتخابات مبكرة، وربما يكون عمرها سنة تزداد قليلاً أو تنقص بحسب المعطيات على الواقع.

وأضاف، أن الأفضل لكل الكتل السياسية عدم المشاركة في الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة لكي يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية أمام الشعب.

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