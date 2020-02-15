خشان: تعطيل المحكمة الاتحادية سيجعل إجراء الانتخابات أمرا مستحيلا

2020/02/15 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب باسم خشان، من تداعيات الخلاف القانوني بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وما يمكن ان يؤدي اليه من عرقلة للإنتخابات.

وأكد خشان في تصريح، ان المساعي الرامية الى تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا، عبر إنفاذ قرارات مجلس القضاء الأعلى، يمكن ان تجر العراق إلى التشظي، وعدم اجراء انتخابات في المستقبل، وإعادة العراق إلى مرحلة ما قبل الصومال، على حد تعبيره، بغض النظر عن صحة قرارات جناحي السلطة القضائية الاتحادية.

وأوضح خشان ان عدم وجود الجهة التي تصادق على نتائج الانتخابات، وهي المحكمة الاتحادية العليا، يعني عدم امكانية اجراء انتخابات مبكرة، قبل أن يتم تشريع قانون للمحكمة، مضيفا ان اجراء الانتخابات الدورية سيكون مستحيلاً، باستحالة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، خلال المدة المتبقية من عمر الدورة الانتخابية، لأن الشعب لن يقبل أن يتولى مجلس النواب الحالي تشريع القانون.

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