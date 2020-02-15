قائممقام الكرمة لـ”العهد نيوز”: إطلاق حملة لإعمار وتأهيل الطُرق المتضررة من الإرهاب

2020/02/15 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي السبت، انطلاق حملة واسعة النطاق لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية في الانبار.وقال الحلبوسي، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الانسانية اطلقت حملة واسعة النطاق لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق التي تربط […]

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