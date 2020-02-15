قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: انتعاش الزراعة بالرمادي للمرة الأولى منذ تحريرها

2020/02/15 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص اكد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم ، السبت، ان الواقع الزراعي لمناطق شرقي مدينة الرمادي سجل انعتاش كبيرة في زراعة معظم المحاصيل الزراعية للمرة الاولى منذ تحرير مدن الانبار من مجرمي داعش .وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “نسبة الانتعاش في الواقع الزراعي في عموم […]

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