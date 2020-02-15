الحشد الشعبي يعلن العثور على مضافات لـ”داعش” في ديالى

2020/02/15 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن العثور على مضافات لفلول تنظيم “ داعش” الاجرامي بعملية امنية شرق خانقين في ديالى.وقال آمر اللواء ٢٣ للحشد الشعبي بشير مزاحم العنبكي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “قوة من اللواء واستخبارات قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبي والفوج الثالث واستخبارات اللواء وفوج مغاوير […]

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