فيروس “كورونا” يضرب “فيسبوك” ويرعب طموحاته التسويقية

2020/02/15 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ألغت شركة “فيسبوك” مؤتمرها التسويقي العالمي القادم، الذي كان مقررا عقده من 9 إلى 12 مارس المقبل بمركز موسكون في سان فرانسيسكو بحضور 4000 شخص، وذلك خوفا من تفشي فيروس “كورونا”.وقال أنتوني هاريسون المتحدث باسم الشبكة الاجتماعية عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: “ألغينا قمة التسويق العالمية لدينا بسبب المخاطر الصحية المتطورة المرتبطة […]

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