فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أوروبا

2020/02/15 | 14:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت، أول حالة وفاة لمصاب بفيروس ​"كورونا"​ خارج آسيا وفي قلب القارة العجوز.

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