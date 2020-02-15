2020/02/15 | 14:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، السبت، أن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) افضل نموذج لنهجنا في الحياة.وقال روحاني، في كلمته بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام خلال ملتقى المرأة الايرانية بهذه المناسبة، إن “السيدة فاطمة الزهراء (ع) تعد أفضل نموذج لنهجنا وسلوكنا واخلاقنا ونمطنا في الحياة”.وأضاف انه “رغم قصر حياة السيدة فاطمة الزهراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: السيدة الزهراء أفضل نموذج لنهجنا في الحياة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: السيدة الزهراء أفضل نموذج لنهجنا في الحياة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: السيدة الزهراء أفضل نموذج لنهجنا في الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).