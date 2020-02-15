2020/02/15 | 14:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة العلوية المقدسة عن اقامة احتفالية مركزية بذكرى ولادة السيدة الزهراء عليها السلام.وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة فائق الشمري في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “العتبة المقدسة انهت استعدادها لاقامة احتفالية مركزية في الصحن الحيدري لاحياء ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) مساء اليوم”.واضاف الشمري ان “الاحتفال ستضمن تكريم اساتذة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة العلوية تقيم احتفالية مركزية بمناسبة ولادة السيدة الزهراء (ع) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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