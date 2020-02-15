النائب المستقل باسم خشان يحذّر من مساعي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا

2020/02/15 | 14:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حذّر النائب المستقل باسم خشان من مساعي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى ان ذلك من شأنه ان يجر العراق إلى التشظي، وعدم اجراء انتخابات في المستقبل ووجوب كتابة دستور جديد.وقال خشان، في تصريح صحافي إن “نفاد … Readmore

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