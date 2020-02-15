الكشف عن اخر استعدادات القيثارة الخضراء لدوري ابطال آسيا

2020/02/15 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد نادي الشرطة، لمباراته المقبلة في دوري ابطال آسيا امام الوحدة الاماراتي بدوري ابطال آسيا.وقال مشرف الفريق هاشم رضا ، إن “نادي الشرطة، سيبدأ استعداداته في ملعب مشروع الهدف في أربيل تحضيراً لمواجهة الوحدة الإماراتي بدوري ابطال آسيا”.وأوضح أن “الفريق وصل مساء امس وسيخوض غداً اخر وحدة تدريبية تحضيراً لمواجهة الوحدة يوم الاثنين […]

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