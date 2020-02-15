2020/02/15 | 14:57 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الخامنئي: صمود الشعب الايراني أمام الضغوط الأميركية الوحشية أذهل العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 14:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الخامنئي: صمود الشعب الايراني أمام الضغوط الأميركية الوحشية أذهل العالم) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الخامنئي: صمود الشعب الايراني أمام الضغوط الأميركية الوحشية أذهل العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).