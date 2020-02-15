فيسبوك تؤجل مؤتمرها التسويقي العالمي خشية من كورونا

2020/02/15 | 14:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقررت شركة فيسبوك اليوم السبت الغاء مؤتمرها التسويقي العالمي المقبل الذي كان مقررا عقده من 9 إلى 12 اذار المقبل بمركز موسكون في سان فرانسيسكو بحضور 4000 شخص، وذلك خوفا من تفشي فيروس "كورونا".وقال أنتوني هاريسون المتحدث باسم الشبكة الاجتماعية عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: "ألغينا قمة التسويق العالمية لدينا بسبب المخاطر الصحية المتطورة المرتبطة بفيروس كورونا".وصرح أحد المتحدثين باسم "فيسبوك" في بيان لموقع "ذا فيرج التقني" أولويتنا هي صحة وسلامة فريقنا، لذا بدافع من الحذر الشديد، قمنا بإلغاء قمة التسويق العالمية بسبب مخاطر الصحة العامة المتطورة المرتبطة بفيروس كورونا.يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إلغاء المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة MWC))، وهو الاجتماع السنوي لصناعة الاتصالات في برشلونة، بعد نزوح جماعي من قبل العارضين بسبب مخاوف من فيروس "كورونا"، إذ انسحبت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية بما فيها "فيسبوك" وCisco Systems Inc وAT&T من MWC، الأمر الذي اضطر المنظمين لاتخاذ قرار بإلغاء نسخة هذا العام بالرغم من الإجراءات الوقائية التي تم تنفيذها للحفاظ على سلامة المشاركين.يذكر أن فيروس "كورونا" ترك تأثيرات عميقة على نطاق صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك إغلاق متاجر، نقص الإنتاج، وتأخير التصنيع.وأصبحت المؤتمرات التسويقية والتطويرية تستبعد دعوة الصينيين إليها، مثل مؤتمر مطوري الألعاب، المزمع عقده في الفترة من 16 إلى 20 من الشهر المقبل، والذي سينعقد دون مشاركين صينيين.

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