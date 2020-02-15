الثلوج مستمرة في كوردستان وحاجي عمران تسجل أدنى درجة حرارة

2020/02/15 | 14:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، تساقط الثلوج في بعض مناطق اقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان لها ان "الثلوج ستستمر بالتساقط في بعض مناطق اقليم كوردستان"، مبينة ان "بلدة حاج عمران سجلت اقل درجة حرارة، بلغت 7 درجات تحت الصفر".

واضاف البيان ان "أمطاراً خفيفة ستهطل في عدة مناطق بكوردستان، فيما تتساقط الثلوج في المناطق الجبلية".

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