مصرع طفلين بحريق اندلع بمنزلهما في دهوك

2020/02/15 | 14:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي طفلان مصرعهما، اثر اندلاع حريق بمنزلهما في محافظة دهوك.

وذكرت مديرية شرطة دهوك في بيان لها، ان الحريق وقع ليلة أمس، وذلك بمجمع شاريا التابعة لقضاء سميل.

واضافت ان "الحريق اسفر عن وفاة طفل وشقيقته وهما بأعمار سنة وثلاث سنوات"، موضحة ان الشرطة فتحت تحقيقاتها بالحادث.

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