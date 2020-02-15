سقوط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي في محافظة الجوف اليمنية

2020/02/15 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، السبت (15 شباط 2020)، سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمحافظة الجوف اليمنية.

وقال المتحدث باسم التحالف في ​اليمن​ العقيد تركي المالكي في تصريح صحفي إن " طائرة حربية للتحالف العربي سقطت، بمحافظة الجوف في اليمن".

وأضاف المالكي أنه "عند الساعة 23:45 من مساء يوم الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أعلنت، أمس الجمعة، إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في أجواء محافظة الجوف شمالي البلاد.

بغداد اليوم – متابعة

قال المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي الخامنئي، السبت (15 شباط 2020)، أن البكاء في مجالس تأبين الشهداء ليس من موقع الضعف وإنما لإبداء المحبة والعزيمة ولإظهار أسمى المشاعر الانسانية اثناء التواجد في الساحة.

وأكد خامنئي

بغداد اليوم-متابعة

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت (15 شباط 2020)، أن واشنطن ستجلي بعض المواطنين الأمريكيين من سفينة "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، بعد تأكد حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين ركابه

بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، إحباط هجوم إلكتروني واسع الناطق نفذته الحكومة الأمريكية واستهدف البنية التحتية لإيران.

وقال في تصريحات لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية، مساء الخميس: "يجب أن

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