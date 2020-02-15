معتصمون بصريون: أنصار جهة سياسية حرقوا صورة علاء الركابي وسط ساحة اعتصامنا

2020/02/15 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

قال أحد ناشطي محافظة البصرة، السبت (15 شباط 2020)، إن المعتصمين في البصرة غير معنيين بحرق صورة المتظاهر، والمرشح لرئاسة الوزراء "علاء الركابي".

وقال الناشط تحسين أسامة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ساحة اعتصام البصرة غير مسؤولة عن حرق صورة المرشح علاء الركابي في ساحة اعتصام البصرة".





وأضاف، ان "مجموعة من اتباع أحد التيارات السياسية هم من قاموا بحرق الصورة، وتم طردهم من الساحة بعد قيامهم بتلك الفعلة".

وأوضح أسامة، أن "ساحة اعتصام البصرة ومنذ انطلاق التظاهرات لم ترشح اي شخصية لرئاسة الوزراء وغير مسؤولة عن حرق صورة الركابي او اي مرشح اخر".

يُشار إلى أن مجموعة من الأشخاص، قد قاموا يوم أمس، بحرق صورة وضع عليها علامة "أكس"، وسط ساحة اعتصام البصرة، فيما رددوا بهتافات ضد الركابي، بأنه مرفوض.

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تزداد ترجيحات النواب وتوقعاتهم بتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، خلال الأسبوع الحالي، أو الأسبوع المقبل كحدٍ أقصى، بعد تأكيدات بإكمال اختيار الكابينة الجديدة، إلا أن هنالك أحزاباً تحاول عرقلة تمريرها وعدم منحها

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