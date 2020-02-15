النجباء تعلن اسم عمليتها للرد على القوات الأمريكية وتؤكد: لن تؤجل حتى لو طلب اصدقاؤنا ذلك

2020/02/15 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب الامين العام لحركة النجباء، نصر الشمري، السبت (15 شباط 2020)، اسم العمليات العسكرية التي قال إنها ستنطلق للرد على القوات الامريكية، وحفظ سيادة العراق.

وقال الشمري عبر منصته بـ "تويتر"، إن "قرارنا ببدء العد التنازلي لتحقيق السيادة والرد على قوات الاحتلال الامريكي عسكريا هو قرار عراقي بامتياز".

وأضاف: "لن نسمح بالتدخل به من أي طرف كان ونعتذر من الجواب عن أي طلب خارجي او داخلي لتأجيله حتى من الاصدقاء مع احترامنا لكل شركاء الدم والعقيدة".

وتابع، أن "العمليات ستكون باسم عمليات الشهيد القائد جمال".

وكان الامين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي، قد اكد يوم أمس الجمعة، بدء العد التنازلي لساعة صفر الانتقام، معلنا عن حتمية الرد العسكري للمقاومة العراقية على القوات الامريكي.

وقال مكتب الإعلام والعلاقات لحركة النجباء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاعداء يحاولون تكميم الأفواه وتضليل وخداع الرأي العام ضد المقاومة عبر اثارة أن العراق يقود حربا ضد واشنطن بالنيابة عن إيران، لكن ليعلموا اننا في المقاومة نمتلك عقيدة ثابتة فلا نبالي بتهديدهم وارهابهم وقد اتخذنا قرارا بأن نحقق توازن الرعب ونطردهم من ارضنا".

واضاف أنه "في احدى لقاءاتي مع الحاج قاسم في العراق، قال لي الحاج سليماني: ما أوقح هؤلاء الأمريكان! بعثوا لي برسالة من خلال وسيط عراقي يقولون ليس لدينا اعتراض على وجودكم في العراق لكن بشرط أن نتقاسم المصالح فلا تزاحموننا ولا نزاحمكم".

وتابع أننا "غلقنا كل مقراتنا العلنية في العراق، وتجهزنا لحرب ستغلب موازين القوى، فلنا الحق الكامل والشرعي والوطني بالرد ونحن فقط من يتحمل مسؤولية ردنا الذي سنقوم به بكل شجاعة وبشكل علني وبعنواننا الرسمي".

وردف الكعبي :"بدء العد التنازلي لساعة صفر الثأر، مضيفا نحن اليوم نمتلك الجهوزية الهجومية ونرصد كل تحركات العدو البرية في قاعدة عين الأسد وكي وان والتاجي والمطار وساذر وغيرها، وكذلك حركته الجوية".

واشار إلى أنه :"اليوم نحن من أجل الحفاظ على كوادر المقاومة رجعنا إلى طريقتنا الأمنية في العمل أيام الاحتلال، وستبدأ حرب الاستنزاف من طرف واحد والامريكان لن يجدوا أهدافا، وكما أن عبواتنا وصواريخنا ورصاصاتنا لاحقت آخر جنودهم بعد هزيمتهم سابقا فأنها ستلاحق اليوم آخر طائراتهم وجنودهم الغاصبين".

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