2020/02/15 | 14:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تبحث مع الموانئ الإجراءات الصحية الوقائية المتخذة في ميناء ام قصر الشمالي ضد كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تبحث مع الموانئ الإجراءات الصحية الوقائية المتخذة في ميناء ام قصر الشمالي ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تبحث مع الموانئ الإجراءات الصحية الوقائية المتخذة في ميناء ام قصر الشمالي ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).