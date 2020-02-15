اعتقال داعشي في ايمن الموصل

2020/02/15 | 14:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، عن اعتقال احد عناصر تنظيم "داعش" في ايمن الموصل، مشيرة الى أن المعتقل كان يعمل ضمن ما يسمى وحدات الاسناد العام ...

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