مقتدى الصدر والظلام وجهان لعملة واحدة

2020/02/15 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:انكيدو محمد عندما قرأت صباح هذا اليوم بيان مقتدى الصدر على تويتر الكافر انتابتني رغبة بالتقيئ ( الزواع ) عندما يقول ( انا جندي الله) و( جندي المعصومين ) ....أكمل القراءة ←

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