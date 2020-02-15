تنسيق عال المستوى بين سنّة الحلبوسي وأكراد مسعود

2020/02/15 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي التصريحات المتشّنجة والتهديدات الفارغة التي أدلى بها النائب محمد الكربولي عن تحالف سنّة الحلبوسي لبرنامج بتوقيت العاصمة , قد عكست جانبين مهمين ..الجانب الأول هو أنّ هذه...أكمل القراءة ←

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