جمهورية المطلوبين للعدالة

2020/02/15 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي إن الذين يجلسون في مقاعد القيادة في العراق اليوم، خصوصا أؤلئك الذين يحتكرون السلطة ويحتمون بدولة أجنبية، ليسوا قادة ولا هم يحزنون.فجميعهم، واحدا واحدا، ودون أي استثناء،...أكمل القراءة ←

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