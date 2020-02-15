تخوفا من وصول فايروس كورونا… الصحة العراقية تتأكد من إجراءات السلامة في ميناء أم قصر

2020/02/15 | 15:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: بحث وفد من وزارة الصحة مع إدارة ميناء أم قصر الشمالي الإجراءات الصحية الوقائية المتخذة في الميناء ضد مرض كورونا.وذكر مدير ميناء أم قصر الشمالي الكابتن أسعد سعيد دشر في تصريح صحفي ان فريقا من وزارة الصحة زار … Readmore

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